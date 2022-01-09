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مراسلنا: إلى الآن لم يحسم منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه - عاجل
سياسة
2022-01-09 | 03:27
3,132 مشاهدة
أفاد مراسلنا، الأحد، بان جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ستكون تداولية.
وقال المراسل: إن "جلسة اليوم ستكون تداولية والى الان لم يحسم منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه".
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