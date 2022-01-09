مراسلنا: إلى الآن لم يحسم منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه - عاجل

أفاد مراسلنا، الأحد، بان جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ستكون تداولية.

وقال المراسل: إن "جلسة اليوم ستكون تداولية والى الان لم يحسم منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه".