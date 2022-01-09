الكاظمي يشرف على مراسم تخرّج دورة الضباط العالية

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "جرى استعراض كراديس الخريجين الذين نالوا رتبة ضابط في الشرطة العراقية، امام رئيس الوزراء".وأضاف، ان "الكاظمي كرم المتفوقين الأوائل والمتميزين على الدورة، ووزع عليهم الهدايا التقديرية، وبارك جميع الخريجين الذين سيلتحقون في مهامهم، وأداء واجباتهم في حماية أمن العراق وشعبه الكريم".