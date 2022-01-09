الكشف عن كواليس الجلسة البرلمانية بعد وعكة المشهداني

وقال مراسلنا، إن "بديل المشهداني، عامر الفائز رفض رئاسة الجلسة".وأضاف، أن "القوى السياسية تتداول الآن بشأن استمرار الجلسة أم تأجيلها لموعد آخر".وبين، أن "نقطة الخلاف بين القوى السياسية تدور حالياً حول إمكانية التصويت على اختيار هيئة رئاسة البرلمان، لاسيما بعد نقل محمود المشهداني (وهو مرشح للرئاسة) إلى المستشفى، إذ يعتقد البعض أنه لا يمكن استمرار الجلسة ومرشح الرئاسة غير موجود".وتعرض رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، لوعكة صحية؛ وذلك بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، اثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.