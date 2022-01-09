العراق خارج قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية

وقالت الخارجية في بيان، إن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت اليوم 2022/1/9 رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلنت فيها رفع إسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".واثنت الوزارة، على "التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن إرتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية، كما تشكر تعاون الجهات الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها".