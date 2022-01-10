رئاسة البرلمان تحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً للمواد (2 و 3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 (قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية)، يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة ادناه تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى الدائرة القانونية في مجلس النواب – قصر المؤتمرات خلال الاوقات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر من أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس) الموافقة (11 و 12 و 13/1/2022) لقاء وصل تسليم يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق".وبحسب البيان، فأنه "يشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً الى المادة (1) من القانون ما يأتي:أولاً: عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة مــــــــــن عمره. ثالثاً: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً: أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامسا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. سادساً: أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها".وأكدت الرئاسة، على أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8/2/2022 تطبيقاً للمادة (72/ثانياً/ب) من الدستور".