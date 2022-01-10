الديمقراطي الكردستاني يكشف موعد تقديم اسم مرشح رئاسة الجمهورية

وقال سلام في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وبعد حسم الاستحقاق الرئاسي الأول فيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، فان الكرة اليوم في ملعب البيت الكردي لحسم اسم مرشحهم الى منصب رئاسة الجمهورية"، مبينا ان "القوى الكردستانية حسمت امرها بتقديم اسم مرشح واحد للمنصب وعدم تكرار سيناريو عام 2018".واضاف، ان "هنالك توافق اولي بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على اسم مرشحين اثنين سيتم حسم أحدهما خلال وقت قصير جدا دون اي معوقات"، لافتا الى ان "الموعد الدستوري والسقف النهائي لتقديم اسم المرشح الى منصب رئيس الجمهورية هو بعد اسبوعين من موعد جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه".وأكد سلام، ان "القوى الكردستانية تستطيع تقديم اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال يوم او يومين او اقل او اكثر في حال وصلتنا رسالة من القوى الشيعية بوصولهم الى توافق حول الاستحقاق الانتخابي للمكون؛ لاننا ليس لدينا اي مشاكل في هذا الشأن أما دون ذلك فإننا سنتريث في تقديم اسم المرشح الى نهاية المدة الدستورية والبالغة اسبوعين لفسح المجال للقوى الشيعية لحسم موقفها وخلافاتها حول تسمية الكتلة الأكبر ومرشح منصب رئيس مجلس الوزراء".وكانت رئاسة البرلمان قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8/2/2022.ويوم أمس الأحد، صوت أعضاء البرلمان على اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة، فيما تم اختيار حاكم الزاملي كنائب أول للرئيس، وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.