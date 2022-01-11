الشورى الإيراني يوجه دعوة للحلبوسي لزيارة طهران

وقال قاليباف في البرقية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا)، "إنني على ثقة بأن العلاقات الأخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم وإسناد من برلماني البلدين".وأضاف، أن "التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة".ووجه قاليباف، "الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران"، معرباً عن "أمله بأن تتم هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".