حسن العذاري: الكتلة الصدرية "الأكبر والأقدر" - عاجل

قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الاربعاء، ان الكتلة الصدرية هي "الأكبر والأقدر".





وختم تغريدته بوسم، "الكتلة الصدرية الأكبر والأقدر".





وذكر العذاري في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "الأغلبية الوطنية انتاج عراقي".وختم تغريدته بوسم، "الكتلة الصدرية الأكبر والأقدر".