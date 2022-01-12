الزاملي: لن نسمح بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب – عاجل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم عباس الزاملي، اليوم الاربعاء، ان هيأة الرئاسة لن تسمح بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي للدورة النيابية الحالية، وانها ستولي اهتماما كبيرا لاقرار القوانين المعطلة التي تهم المواطنين وتسهم في بناء البلد ومحاربة الفساد.

وقال الزاملي خلال حضوره الندوة التعريفية لاعضاء مجلس النواب الجدد للدورة النيابية الخامسة التي انعقدت برعاية الأمانة العامة لمجلس النواب ونظمها معهد البحث والتطوير النيابي، ان "اعضاء المجلس يجب ان يكونوا مؤتمنين امام الله العلي القدير وثقة الشعب بهم لتحقيق الإصلاح المنشود على المستويين النيابي والحكومي".

وشدد عضو هيأة الرئاسة على ان رئاسة مجلس النواب تسعى بأن تكون هذه الدورة هل الأبرز والأكثر فاعلية من خلال التصويت على القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي والامني والزراعي ومعالجة البطالة ومكافحة الفساد و المخدرات وعمليات التهريب وضبط الحدود وغيرها"، مؤكدا ان "المؤسسة التشريعية ستراقب وتقوم الاداء الحكومي بغض النظر عن من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة وستكون حازمة وجادة في محاسبتها لضمان بناء عراق قوي ومزدهر ينعم فيه الشعب بالرفاهية والآمان وخالي من الفساد".

واضاف ان "هيأة الرئاسة ستضع آليات فاعلة للحد من مسألة تغيب النواب التي تكررت خلال الدورات السابقة".