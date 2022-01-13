في هذه الحالة.. تحذيرات من "انتكاسة كبيرة" في العملية السياسية

السومرية نيوز/..



اكد القيادي في تحالف عزم وتقدم النائب نايف الشمري، اليوم الخميس، ان البرلمان والحكومة المقبلة هي الفرصة الاخيرة للقوى السياسية لاعادة جسور الثقة بينهم وبين الشعب العراقي، محذرا من مقاطعة جماهيرية كبيرة جدا وتظاهرات أكبر في حال استمرار النهج السابق من تلكؤ ووعود بلا تنفيذ واهمال للخدمات.

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "الانتخابات الاخيرة والتي سبقتها كانت المشاركة فيها قليلة جدا لم تتجاوز الـ 20% في رسالة واضحة من الشارع بعدم الرضا عن النهج السياسي وما تحقق خلال السنوات السابقة وتجسد الرفض في التظاهرات التي شهدتها اغلب المحافظات العراقية للمطالبة بالاصلاح والتغيير"، مبينا ان "الانتخابات المبكرة تحققت وتشكل البرلمان الجديد والحكومة الجديدة في طريقها للولادة خلال اشهر قليلة وجميع الأنظار باتجاه لتحقيق ما خرجت من أجله الجماهير".

واضاف الشمري، ان "الكرة اليوم في ملعب القوى السياسية لتنفيذ ما وعدت به الجماهير خلال الحملات الانتخابية، وأما دون ذلك فان اي تلكؤ في تنفيذ تلك الوعود معناه حصول انتكاسة في العملية السياسية لن تحمد عقباها وسيكون حينها للشعب العراقي كلمة وموقف اقسى من التي اطلت في التظاهرات السابقة".