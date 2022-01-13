الكاظمي يستقبل بلاسخارت وعدداً من سفراء الدول لبحث عدة ملفات

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل كلاً على انفراد مبعوثة الأمم المتحدة في العراق وعدداً من سفراء الدول الصديقة؛ للتباحث في الشأن العراقي والعلاقات الثنائية، ومجالات المصالح المشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية".وتابع البيان، "استقبل الكاظمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف الملفات التي تتعاون فيها المنظمة الدولية مع العراق، وكل ما من شأنه تدعيم السلم والاستقرار ودور العراق إقليمياً ودوليا".واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل السفير الفرنسي في العراق إيرك شوفالييه والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تنمية التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا"،، مؤكدا "حرص العراق على بناء أفضل علاقات الشراكة والتبادل مع فرنسا، وبما يعزز من أواصر الصداقة بين الشعبين، العراقي والفرنسي".واشار البيان الى ان "الكاظمي استقبل أيضاً سفير الجمهورية الإيطالية الجديد في العراق ماوريتسيو كريكانتي الذي نقل تحيات الحكومة الايطالية، وتمنياتها باستمرار التقدم الذي يحققه العراق على مختلف الأصعدة، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا التي ستترأس خلال العام الحالي بعثة حلف الناتو في العراق والدور الذي يمكن أن تؤديه في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات كالاقتصادية، والثقافية، والصحية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي".واردف، "استقبل رئيس الوزراء السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات العراقية الروسية، وسبل تنميتها وآفاق توسعتها، وكذلك التباحث في مجالات التعاون العراقي مع الدول الصديقة، وتعزيز الدور العراقي الإيجابي، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".