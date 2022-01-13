السفارة الأمريكية تعلق على "استهداف اليوم"

اعتبرت السفارة الاميركية في بغداد، الخميس، القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء مساء اليوم يسعى لتقويض أمن العراق وسيادته.

وقالت السفارة في بيان "تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع أرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية. لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء اليوم الخميس، للاستهداف بصواريخ عدة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إصابة امرأة وطفلة.