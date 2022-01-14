اليوم.. اجتماع مرتقب لقوى الإطار التنسيقي في منزل العامري – عاجل

كشف مصدر سياسي، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب لقوى الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الاطار التنسيقي قد تعقد اجتماعا اليوم في منزل هادي العامري رئيس تحالف الفتح لبحث قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وآليات إعادة توحيد البيت الشيعي وإحياء اجتماعات اللجان الثنائية مع الكتلة الصدرية".

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين حسم دعويين قضائيين بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان تقدم بهما كل من محمود المشهدان وباسم خشان.