بالوثائق.. تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن آلية التصويت لاختيار الرئيس المقبل.





وبحسب الوثائق، قالت المحكمة الاتحادية ان "نصاب جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس". الوثائق ادناه: