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بارزاني يستقبل عزت الشابندر.. هذا ما تم مناقشته
سياسة
2022-02-20 | 06:27
3,621 مشاهدة
استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاحد، السياسي عزت الشابندر.
وذكر الشابندر في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن "الرئيس مسعود بارزاني استقبل السياسي عزت الشابندر و تداول معه آخر المستجدات على الساحة العراقية".
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