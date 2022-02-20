بارزاني يستقبل عزت الشابندر.. هذا ما تم مناقشته

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاحد، السياسي عزت الشابندر.

وذكر الشابندر في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن "الرئيس مسعود بارزاني استقبل السياسي عزت الشابندر و تداول معه آخر المستجدات على الساحة العراقية".