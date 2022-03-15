بالأسماء.. مجلس النواب يعلن المرشحين لرئاسة الجمهورية

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة (3) بتاريخ 5/3/2022 وعملاً بأحكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، يعلن مجلس النواب ما يأتي: –تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمس واربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم للأسباب الاتية: –أ‌. استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.ب‌. استبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية".وأشار إلى أنه "استوفى (40) اربعون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:1 خالد صديق عزيز محمد2 فيصل محسن عبود صياد الكلابي3 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي4 حسين احمد هاشم وداعة الصافي5 احمد موح عمران شبين الربيعي6 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي7 صباح صالح سعيد عبدال الملكا8 كاظم خضير عباس حسن داوغنة9 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان10 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد11 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف12 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري13 حسين محسن علوان حسين الحسني14 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد15 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي16 برهم احمد صالح احمد17 ثائر غانم محمد علي العثمان18 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي19 خديجة خدايخش اسد قلاوس20 جبار حسن جاسم عبود21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي22 رعد خضير دفاك صايل الجنابي23 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني24 ريبر احمد خالد زبير25 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي26 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي27 جمال كبسون حميد عباس28 احمد خليل خضير خليل كاخوري29 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي30 احمد ساجت هاشم حسن العامري31 محمد عبيد جدوع عبد الله32 علي عبد حمد داود33 عمر احمد كريم حسن به رزنجي34 فائزة جبار محمد باباخان35 سعد جميل ناصر مراد الفيلي36 علي عباس رسن سنيد الكرعاني37 طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه امين38 فتحية فتح الله حسن كاكةي39 خالد مصطفى حسين شريف40 عبد العزيز احمد محمد خلف الجبوري".