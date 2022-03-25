الجيل الجديد وامتداد ومستقلون يضعون 17 شرطاً لدخول جلسة الغد

وقال عبد الواحد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بورقة مشروطة من 17 نقطة ومن أجل المواطن سندخل الجلسة غداً (الجيل الجديد والامتداد وبعض المستقلين)، فإن وقعها التحالف الثلاثي وضمن تنفيذها من قبل الحكومة القادمة فسندخل إلى الجلسة، وإلا لن نحقق ذلك".وأضاف، "يجب أن يعلم الجميع أن واجب كل برلماني أن لا يقاطع البرلمان بسبب مطالب شخصية أو مناصب أو وزارات، فلا توجد أية جهة معارضة وصادقة مع نفسها تعمل من أجل تعطيل البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي يتواجد فيها صوت الشعب، ونعني المعارضة.. لكن وجودنا داخل تلك القبة هو رد اعتبار لتلك المؤسسة، ولا يعني أن نكون مع جهة معينة، أو أن نشارك في الحكومة، بل سنكون معارضة قوية خلال سنوات هذه الدورة، نراقب ونحاسب وسائل الحكومة المقبلة".وأتم عبد الواحد، "أن حضور جلسات البرلمان هو الأصح للعمل البرلماني، ولا يعني ذلك الوقوف مع أية جهة، بل الحضور من أجل تحقيق مطالب المواطنين مع عدم التصويت على مرشح الجهات الرئيسة، وهو ما سيثبت استقلالية المستقلين، ولكن عدم الحضور يعني ترك مجلس النواب والوقوف مع جهة معينة".