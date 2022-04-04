ناقشا "مخيم الهول".. العراق وألمانيا يبحثان هدنة اليمن وحرب أوكرانيا

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الألماني في بغداد، مارتن ييغر، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".ونقل الأعرجي للسفير الألماني، وفق البيان، "ترحيب العراق بالهدنة الأممية في اليمن والاستفادة منها لحل الأزمة عبر جلوس جميع الفرقاء على طاولة الحوار، معربا عن رغبة العراق بحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين البلدين".