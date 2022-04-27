دولة القانون: نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق للحلبوسي في زيارته الى ايران

السومرية نيوز – بغداد



ابدى رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، استغرابه من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية.



وقال العطواني في بيان ورد للسومرية نيوز، "نستغرب من الانتقائية في اختيار الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب في زيارته الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية، حيث المزاجية والمصالح الشخصية على حساب المهنية والاستحقاقات البرلمانية المتمثلة بكل الكتل البرلمانية ذات الثقل السياسي والبرلماني ".

واضاف ان "هذه الزيارة حصلت دون علم بقية اعضاء هياة الرئاسة في البرلمان ".

وتابع، "نتمنى ان لا تهدف هذه الزيارة الى تثبيت مصالح شخصية او المحافظة على المناصب الرئاسية".