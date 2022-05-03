ريبين سلام يتحدث عن مبادرة متوقعة يطرحها "بارزاني" لمعالجة الانسداد السياسي

وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، ان "مبادرة الرئيس بارزاني ستكون مؤثرة على الوضع السياسي بشكل كبير خصوصا ان هنالك تجارب سابقة لمبادرات زعيم الديمقراطي الكردستاني والتي كان لها اثر واضح في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين"، مبينا ان "المبادرة ستعالج جميع جوانب الانسداد السياسي وستعمل على وضع اسس تشكيل الحكومة المقبلة ودور المعارضة المهني في تقويم عملها وان يكون للمعارضة دور فعال في تصويب العملية السياسية بشكل واضح وليس هامشي".واضاف سلام، ان "المبادرة المتوقع اطلاقها خلال فترة قريبة هي خطوة ايجابية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، وهي جزء من سياسة الديمقراطي الكردستاني ورئيسه في احتواء الازمات والبحث عن ترطيب الاجواء بعيدا عن التشنج او التسقيط اوالاستهداف الصاروخي الذي يعتمده البعض منهجا لهم في محاولة الحصول على مكاسب مع التأكيد على دور الحكومة المركزية في ضبط الامن وكبح جماح المليشيات المنفلتة ومنع تكرار الاعتداءات التي اصبحت سيناريو يتكرر في كل خلاف سياسي من خلال تفعيل الاتفاقيات الامنية بين البيشمركة والقوات التابعة للمركز"، مشددا على ان "المبادرة ستكون شاملة وتنسجم مع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية وبما يحفظ حقوق المكونات المجتمعية والسياسية وبما ينسجم مع التطورات الاقليمية والدولية والمحلية".