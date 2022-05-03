الكاظمي يصدر توجيهات تخص الشهيدين "ياسر الجوراني" و"نافع الزيدي"

السومرية نيوز – بغداد



وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بسرعة إنجاز معاملات الشهداء وتمكينهم من نيل حقوقهم القانونية، فيما وجّه بترقية رتبة الشهيد العقيد ياسر الجوراني وأيضاً بتوفير العلاج لوالدة الشهيد نافع الزيدي على نفقة الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز ان "الاخير تفقد عائلتي الشهيد البطل العقيد ياسر الجوراني المنتسب إلى وزارة الداخلية، والشهيد البطل نافع مهدي الزيدي المنتسب إلى الحشد الشعبي، وقدم للعائلتين تهانيه وتبريكاته بمناسبة العيد وثمّن المكانة الرفيعة لشهدائنا الأبرار وحجم التضحية والبذل الذي قدموه هم وعوائلهم"، مؤكداً أن "أمن العراق واستقراره وديمومة حياة شعبه الكريم ما كانت ممكنة لولا تضحيات شهدائنا الأبطال".

وبحسب البيان، وجه الكاظمي، "الجهات المعنية بسرعة إنجاز معاملات الشهداء وتمكينهم من نيل حقوقهم القانونية التي هي واجب على الدولة والمجتمع، ووجّه بترقية رتبة الشهيد العقيد ياسر الجوراني تكريماً واستذكاراً لبطولته المتميزة، ووجه أيضاً بتوفير العلاج لوالدة الشهيد نافع الزيدي على نفقة الدولة".

وأكد أن العراقيين عانوا الكثير خلال العقود الأربعة الماضية، واليوم لدينا الفرصة الحقيقية للنهوض بواقعنا؛ مما يستوجب وحدة الكلمة والصف من كل الكتل السياسية".

وبيّن أن "تصحيح المسارات يحتاج إلى المزيد من الصبر والعمل الجاد، وفاءً للتضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبطال".