الكشف عن تفاصيل تخص اجتماع التحالف الثلاثي غداً

وقال الامين العام لحركة العهد الجديد محمد التميمي في بيان، ان "مرحلة الاتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري وكذلك انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية مستحيلة".واشار الى ان "يوم غد سيشهد اجتماعا للتحالف الثلاثي في اربيل من اجل ايجاد الحلول، اذ ان هذا التحالف لا يملك الا ١٧٥ مقعدا نيابيا، وان مهمته بتشكيل الحكومة مستحيلة، وخاصة انه لا يملك الا ٦ مستقلين من امتداد والجيل الجديد، اما الباقين فكلهم منضوين تحت خيمة الاطار التنسيقي، موضحا، ان "جميع المستقلين اتخذوا قرارا بان لا يجعلوا انفسهم طرفا في الصراع بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".وكشف التميمي، عن ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سيطرح في الاجتماع مبادرة للتحالف مع الاطار التنسيقي، وسوف ينسحب من التحالف الثلاثي في حال رفضت اطراف تحالفه بالاندماج مع الاطار".واوضح، ان "الجميع وصل الى طريق مسدود، والمستفيد الاول من هذا المشهد، هما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اذ ان لا خيار امام الاطار والتيار الا الجلوس على طاولة الحوار"، مشيرا الى ان "مبادرة الاطار التنسيقي الاخيرة هي الحل".ودعا التميمي التيار الصدري وتحالفه الى "الانسجام مع حقيقة المشهد السياسي، الذي لا يتحمل الانشقاقات والسقوف العالية، لان المتضرر الوحيد من تأخير تشكيل الحكومة هو الشعب العراقي".