"العزم" يطالب بإدراج فقرتين على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "طالب بإدراج تعديل قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة لجدول أعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 11‏/5‏/2022 لمساسها المباشر بحقوق المواطنين وضرورتها الملحّة في هذا الوقت المهم والحساس، والذي يتطلب تصفيراً المشاكل وتعزيزا لثقة المواطنين بالعملية السياسية وخصوصا من سكان المناطق المتضررة بسبب الحرب على الارهاب والذين تعرضوا لظروف صعبة وتسبب تأخير قانون العفو وتعديل المسائلة والعدالة بحالة إحباط كبيرة".وتابع البيان: "ندعو رئاسة المجلس الموقرة الى الاخذ بنظر الاعتبار هذه الحاجة الملحة وتلبية طلبنا انطلاقاً من طلب جمهورنا ومناطقنا والعمل على المضي بتشريع التعديلات الخاصة بهذين القانونين".