العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان مكافحة شبكات التهريب

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، حسين "التقى على هامش مُشاركته في مؤتمر بروكسل السادس بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، المُفوضة الأوروبيّة للشؤون الداخليّة والهجرة يلفا جوهانسون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين جُمهوريّة العراق والإتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترَك".وأستعرض الوزير، "آخر التطورات و الإجراءات التي أتخذتها الحكومة العراقيَّة في مجال إعادة العراقيين الراغبين في العودة الطوعيَّة إلى أرض الوطن، مُؤكّداً على أهميَّة إستمرار حوار الهجرة القائم مع الجانب الأوروبيّ، ودعم برامج تشجيع العودة الطوعيَّة للعراقيين المرفوضة طلباتهم في الدول الأوروبيّة من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل العائدين وإعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية".وقدم حسين، "إيجازاً بما قامت به الحكومة العراقيَّة من خطوات للحد من شبكات التهريب ودور الجهات الوطنيَّة لزيادة الوعيّ المجتمعيّ قدر تعلق الأمر بموضوع الهجرة".من جانبها، أكّدت جوهانسون، على "عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، مُثمنةً دور العراق في القضاء على تنظيم داعش الإرهابيّ، مُبينةً الأهميَّة التي يوليها الإتحاد الأوروبيّ لمسألة التعاون والشراكة مع العراق، ورغبته في إستقراره وحرصه على تعميق أُواصر العلاقات بين الجانبين".وأشادت "بجُهُود العراق في التعاون مع الإتحاد الأوروبيّ للحد من الهجرة غير الشرعيَّة والحد من نتائجها الوخيمة وتصديّ الحكومة العراقيَّة لمُحاربة شبكات التهريب وتوفير كل ما يلزم لعودة المهاجرين طوعاً وأعتبرت ذلك أنموذجاً يحتذى به للتعاون في مجال الهجرة".