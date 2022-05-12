Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق داخل مطعم في السليمانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بـ "9 ملاحظات".. نصيف ترد على بيان وزارة النقل بشأن الشهادة الجامعية للوزير

سياسة

2022-05-12 | 07:10
بـ "9 ملاحظات".. نصيف ترد على بيان وزارة النقل بشأن الشهادة الجامعية للوزير
3,213 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
ردت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، على بيان وزارة النقل بشأن عدم امتلاك الوزير شهادة جامعية.

وقالت نصيف في بيان ورد للسومرية نيوز، "رداً على ما جاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل على الفيسبوك بتاريخ 2022/5/11 بشأن الاجراءات التي قمنا باتخاذها حول عدم صحة تعيين وزير النقل (ناصر حسين بندر) في هذا المنصب لعدم امتلاكه شهادة جامعية او ما يعادلها إستنادا الى نص المادة (77 / ثانيا ) من الدستور العراقي النافذ وكذلك إشغاله سابقا لمنصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني ولكون هذه المخالفة تترتب عليها تبعات قانونية ومالية ، توجب علينا وكممثلين عن الشعب اعلام الجهات المختصة بذلك والعمل على تصويبها وفق الدستور".
 
واضافت، "وبعد اطلاعنا على مضمون البيان نجد ان وزارة النقل قد جانبت الصواب وتعاملت بإنتقائية في المعلومات التي اوردتها في هذا البيان وكالاتي :-
1- تضمن البيان الاشارة الى ان وزير النقل حاصل على شهادة الطيران التجاري الالي من الولايات المتحدة الامريكية للعام 1977-1978 وانه قد تم معادلتها بدرجة البكالوريوس وهذا الاجراء مخالف لنص المادة (الخامسة / 2 / ب ) من تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976 والتـــي نصت على ( يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية أو الاولية العالية ما يلي ب- ان لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ).
2- تضمن البيان أيضا عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (37244) بمعادلة شهادة البكالوريوس للسيد وزير النقل في حين ان الوزارة المذكورة قد بينت وفي مراسلات سابقة انها لم تقم بتلك المعادلة لكون ان شهادة الموما اليه هي مهنية وليست أكاديمية مع العرض ان وزارة النقل لم تبيّن تاريخ صدور الكتاب أعلاه ولم يتضمن اسم الدائرة التي قامت بإعداده وحسب مضمون البيان.
3- لقد تجاهل البيان التوصيات الصادرة عن اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام لوزارة النقل بموجب الامر الاداري المرقم ( 647 / 4063 ) في 5/9/2016 والخاصة بالمخالفات المرتكبة من قبل لجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 لمخالفتها تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976.
4- ان البيان لم يشر الى توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة النقل حول الغاء جميع المحاضر الخاصة بمعادلة شهادات الطيارين والمهندسين لمخالفتها التعليمات والضوابط.
5- إن البيان لم يتضمن الاشارة الى ان السيد (ناصر حسين بندر) كان رئيسا للجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 والتي الغيت بسبب مخالفتها للتعليمات والضوابط.
6- لم يشر البيان الى كتاب وزارة المالية المرقم (44292) في 1/2/2019والذي بينت فيه ( أن الشهادات تسمى بأسمائها ولايمكن أعتبار دورة تدريبية بمثابة شهادة دراسية وبأمكان وزارة النقل الاعتماد على الشهادات الدراسية التي يحملها المستفسر عنهم قبل
أجتياز الدورات التدريبية مدارالبحث ...الخ ) .
7- لم يشر البيان الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات
الثقافية المرقم (4510) في 1/9/2019 والمتضمن ( ان لجنة معادلة الشهادات معنية بالنظر في الشهادات الاكاديمية الصادرة عن الجامعات معتمدة وتقيميها عليما وعليه فليس من اختصاصها إبداء الرأي بخصوص هذا الموضوع واستنادا لاسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976 المادة (2/ج) كون الشهادات موضوع البحث (تدريبية) وليست أكاديمية ) .
8- لقد اشرنا في بيان الوزارة تناقض واضح من خلال الادعاء بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعادلة شهادة السيد (ناصر حسين بندر) او تخويل وزارة النقل بذلك .
9- ان بيان الوزارة قد أشار الى الشفافية في التعامل مع الرأي العام ولكن ما شهدناه فيه يثبت عكس ذلك من خلال ماذكرناه اعلاه .
 
وتابعت، "نجدد تأكيدنا للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والسادة رؤساء الجهات القضائية والرقابية المحترمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتصويب الوضع الدستوري لوزير النقل واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:29 | 2022-05-12 10:29
10:17 | 2022-05-12 10:17
10:17 | 2022-05-12 10:17
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.