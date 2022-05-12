المالية البرلمانية تصوت على مواد لـ"الدعم الطارئ" وتقرر استضافة وزير

صوتت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، على بعض مواد قانون الدعم الطارئ، فيما قررت استضافة وزير الكهرباء عادل كريم.
وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور اغلب اعضائها اليوم الخميس، اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس".
واستعرضت اللجنة بحسب البيان "رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الاعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر".
واكد الكعبي على "ضرورة اتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه الى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول اعمال جلسة المجلس يوم السبت المقبل للتصويت عليه واقراره"، مضيفا ان "القانون يدعم الامن الغذائي والتنمية للوصول الى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة".
وأضاف أن "القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة او اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة".
وصوتت اللجنة وفقاً للبيان على "عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين اتمام المناقشات".
وقررت اللجنة "تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية تتبنى متابعة اجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية"، كما قررت "استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة".