تعليق جديد من الزاملي حول قانون "الامن الغذائي"

السومرية نيوز - بغداد



ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب "حاكم الزاملي"، اليوم الجمعة ، اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت خلاله وزير الكهرباء "عادل كريم"، والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور "حسن الكعبي"، رئيس اللجنة وكامل اعضاءها، لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في زيادة انتاج الطاقة، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وادراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت للتصويت عليه.

وأكد الزاملي خلال الاجتماع ، تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة"، داعيا "الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف". ونوه النائب الأول، الى ان "القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات"، لافتاً الى "ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا".

