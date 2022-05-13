العراق والسعودية يبحثان التعاون العلمي والأكاديمي

وقالت دائرة الاعلام والعلاقات في وزارة التعليم العالي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ذلك جاء على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي أقيم في الرياض بحضور رؤساء جامعات بغداد والمستنصرية والكوفة وعدد من مسؤولي وزارة التعليم السعودية حيث ناقشوا مسارات التنسيق في المجالات المشتركة وتعزيز آفاق التعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز وتظافر الشراكات العلمية والعملية لإيجاد الحلول والتصدي للتحديات ولاسيما ما يتعلق بآثار الجائحة ومؤشرات التغير المناخي ومتطلبات الأمن الغذائي والاقتصادي في ضوء سياقات التعاون التي تقع ضمن مجالات لجنة التعليم والشباب والرياضة تحت مظلة مجلس التنسيق العراقي السعودي وبنود مذكرة التفاهم العلمي والتعليمي بين البلدين التي تتضمن برامج منح النخب بين البلدين والاتفاق على زيادتها على غرار برنامج الباحث الزائر بين الجامعات العراقية ونظيراتها السعودية وبحثوا ملف التدريب في مجال التقييم الدولي والاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة فضلا عن الدراسات البحثية لطلبة الدراسات العليا على صعيد الماجستير والدكتوراه وجرى التأكيد على أهمية التوأمة بين الجامعات".واضافت ان "الطرفان استعرضا تجربتي العراق والسعودية خلال فترة الجائحة والتحول الى التعليم الرقمي والمدمج فضلا عن تجربة مدرسة البث الفضائي التي ساهمت في استمرار عجلة التعليم في المملكة".واشارت الدائرة الى ان "الوفد العراقي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اختتم مشاركته في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم التي تضمنت لقاءات ومحادثات مع وزراء تعليم الدول المشاركة التي بينها مصر وسلطنة عمان واليمن والإمارات وتونس فضلا عن حوارات مع الخبراء الدوليين في مجال التعليم الأكاديمي فيما أجرى الوفد زيارات الى عدد من أجنحة الجامعات السعودية في المعرض وناقشوا مع إداراتها تعزيز سبل التعاون في المجالات العلمية والبحثية بين الجامعات العراقية والسعودية".