الحلبوسي يهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات

وعبَّر الحلبوسي، في برقية التهنئة، عن "مباركته لمحمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان".وأكد الحلبوسي، "تطلعه إلى تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".