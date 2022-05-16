المحكمة الاتحادية تلغي عضوية "مشعان الجبوري" في مجلس النواب

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأثنين، إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري في مجلس النواب.

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية ألغت عضوية النائب مشعان الجبوري في مجلس النواب بدورته الخامسة".