توجيه برلماني يخص لجان مجلس النواب

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "انهى اليوم، جولته لحسم اختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت في اللجان النيابية ، عبر عقد سلسلة اجتماعات افتتاحية لجميع اللجان الدائمة في مبنى المجلس".وترأس النائب الاول، وفق البيان، "الاجتماعات الاولى لتسع لجانٍ نيابية وهي كلاً من:(لجنة الزراعة والمياه والأهوار ، التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ، الثقافة والسياحة والاعلام ، الشباب والرياضة ، الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، الصحة والبيئة ، المرأة والاسرة والطفولة، ولجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية ، الاوقاف والعشائر)، حيث جرى اختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت".وخاطب الزاملي، النواب، قائلاً "إن المرحلة المقبلة مفصلية وحساسة ومهمة للغاية ، لا تتحمل الاخفاقات ، وتتطلب منا تظافر الجهود لتلبية احتياجات الشعب ومصلحة البلاد ، داعيا الجميع الى تفعيل مهامهم النيابية بكل حرص و فاعلية وكفاءة عالية ، فيما وجه بإنتظام انعقاد وسير عمل اجتماعات اللجان النيابية بدءًا من اليوم و التزام حضور النواب فيها ، اضافة الى اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام الداخلي".وتطرق الزاملي الى "جملة من الامور ، منها تأكيده على اهمية الرقابة على السلطة التنفيذية ، والمحافظات والدوائر التابعة لها، والتفاصيل المتعلقة بالاسئلة والاستضافة والاستجواب ، وفقا للصلاحيات الممنوحة ، مستدركا على ضرورة رسم سياسة استراتيجية شاملة لتطوير كافة المفاصل الحكومية ، والتركيز على متابعة تنفيذ القوانين وتنمية القطاعات الزراعية والسياحية سيما الدينية منها وتنظيم ملف المياه ، ومراجعة السياسة الصحية والبيئية للبلاد".واشار الزاملي إلى "اهمية التوجه نحو مراقبة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين جميع المحافظات ، والاهتمام اللازم بالمؤسسات الرياضية وتطويرها ، ودعم القرارات التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع ، والعمل الجاد للاسراع في انهاء ملف النازحين بالتنسيق مع الحكومة".