توجيه برلماني يخص لجان مجلس النواب

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، بإنتظام انعقاد وسير عمل اجتماعات اللجان النيابية و التزام حضور النواب فيها، فيما أكد أن المرحلة المقبلة "مفصلية" لا تتحمل الاخفاقات.
وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "انهى اليوم، جولته لحسم اختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت في اللجان النيابية ، عبر عقد سلسلة اجتماعات افتتاحية لجميع اللجان الدائمة في مبنى المجلس".
وترأس النائب الاول، وفق البيان، "الاجتماعات الاولى لتسع لجانٍ نيابية وهي كلاً من:(لجنة الزراعة والمياه والأهوار ، التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ، الثقافة والسياحة والاعلام ، الشباب والرياضة ، الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، الصحة والبيئة ، المرأة والاسرة والطفولة، ولجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية ، الاوقاف والعشائر)، حيث جرى اختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت".
وخاطب الزاملي، النواب، قائلاً "إن المرحلة المقبلة مفصلية وحساسة ومهمة للغاية ، لا تتحمل الاخفاقات ، وتتطلب منا تظافر الجهود لتلبية احتياجات الشعب ومصلحة البلاد ، داعيا الجميع الى تفعيل مهامهم النيابية بكل حرص و فاعلية وكفاءة عالية ، فيما وجه بإنتظام انعقاد وسير عمل اجتماعات اللجان النيابية بدءًا من اليوم و التزام حضور النواب فيها ، اضافة الى اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام الداخلي".
وتطرق الزاملي الى "جملة من الامور ، منها تأكيده على اهمية الرقابة على السلطة التنفيذية ، والمحافظات والدوائر التابعة لها، والتفاصيل المتعلقة بالاسئلة والاستضافة والاستجواب ، وفقا للصلاحيات الممنوحة ، مستدركا على ضرورة رسم سياسة استراتيجية شاملة لتطوير كافة المفاصل الحكومية ، والتركيز على متابعة تنفيذ القوانين وتنمية القطاعات الزراعية والسياحية سيما الدينية منها وتنظيم ملف المياه ، ومراجعة السياسة الصحية والبيئية للبلاد".
واشار الزاملي إلى "اهمية التوجه نحو مراقبة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين جميع المحافظات ، والاهتمام اللازم بالمؤسسات الرياضية وتطويرها ، ودعم القرارات التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع ، والعمل الجاد للاسراع في انهاء ملف النازحين بالتنسيق مع الحكومة".