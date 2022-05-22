اياد علاوي يوجه دعوة للقوى السياسية

وقال علاوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "ألا يكفي ما يمر به العراق من فوضى ألا يكفي ما يعيشه الشعب من معاناة وظلم أما آن له أن يهنئ بعيشٍ كريم".وتابع، "أدعو القوى السياسية الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة وأن يضعوا مصلحة العراق فوق كل شيء".واضاف علاوي، أن "الفرصة الآن سانحة أكثر من أي وقت مضى لعقد مؤتمر للحوار الوطني يهيء الأجواء لتشكيل حكومة وطنية تقود البلاد لشاطئ البر والأمان، فقوة العراق واستقراره بوحدتهِ ارضاً وشعباً".