نائب يدعو لإنهاء العمل بتواجد جهات عدة في سيطرة واحدة

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي الساعدي، الخميس، الى إنهاء العمل بتواجد عدة جهات في سيطرة واحدة.

وقال الساعدي في بيان على هامش زيارة مقر قيادة العمليات المشتركة، "ضرورة تقليل أعداد الحمايات والأرتال الخاصة بالوزراء والقادة الأمنيين والعسكريين وكافة المسؤولين والاستفادة من هذه الاعداد ورفدها لباقي القطعات الماسكة".

ودعا الساعدي الى "إنهاء العمل بتواجد عدة جهات أمنية وعسكرية في سيطرة واحدة والعمل على ربطهم بمنظومة حوكمة لتقاطع المعلومات"، داعياً ايضا الى "إنهاء عسكرة المجتمع والحد من المظاهر العسكرية داخل المدن".

وتابع "هذا ما سيتم العمل عليه في الايام القليلة المقبلة".