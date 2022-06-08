الاتحاد الكردستاني يحسم موقفه من التصويت أو عدمه على "الدعم الطارئ"

وقال اغا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "على الرغم من وجود بعض الملاحظات حول مشروع القانون وبالخصوص تلك المتعلقة بالاموال المرصودة من اجل تنمية الاقاليم والمحافظات وعدم تخصيص اي شيء من ذلك القبيل الى اقليم كردستان، الا اننا على قناعة، ان هنالك بعض الفقرات تصب بمصلحة الطبقات الفقيرة والموظفين و المستفیدین من شبكة الرعایة الاجتماعیة، كذلك ان القانون سيساعد على تخفيض اسعار المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين وتوزيع مستحقات فلاحي العراق وضمنهم فلاحي كردستان وتعيين اصحاب الشهادات العليا وتثبيت العقود اضافة الى ما يتضمنه القانون من تخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مرضى السرطان والثلاسيميا، ودعم قطاعات الزراعة و الطاقة الكهربائية بغية الاستمرار في انتاح الطاقة، وهنالك في مشروع دعم لصندوق الاعمار للمحفظات المتضررة من الارهاب".وأضاف "لهذه الاسباب الآنفة الذكر ستصوت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لصالح هذا القانون وسنطرح ملاحظاتنا حول بعض الفقرات التي من الممكن ان تهدر الاموال من خلالها وبوجه غير صحيح".