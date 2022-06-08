برلماني عن الدعم الطارئ: مهم واستهدف الشرائح الفقيرة

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، إن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية استهدف شرائح المجتمع الفقيرة وتثبيت العقود والاجراء كافة واعادة ما تبقى من المفسوخة عقودهم لمنتسبي الاجهزة الامنية وتعويضات المتضررين والشهداء ..فضلا عن توفير الغذاء والدواء واعمار المحافظات ودعم الفلاحين".وأضاف، "فعلاً قانون مهم".وصوت البرلمان، اليوم، على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بالمجمل.