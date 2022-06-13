أول تعليق من مسعود بارزاني بعد استقالة الكتلة الصدرية - عاجل

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".وكان الصدر قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.وأعلن نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان مساء أمس الأحد، ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته أن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".