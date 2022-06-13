الحلبوسي: تنتهي عضوية أي نائب عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت

وقال الحلبوسي في مؤتمر عُقد في عمان، تابعته السومرية نيوز، إن "المنطقة لا تحتاج لأي تدخلات خارجية"، متمنيا أن "يتخلص العراق من الإرهاب".واضاف أن "التحديات المقبلة اقتصادية"، مشيرا الى ان "التعاون بين الأجهزة الأمنية العراقية الأردنية سيساعد على التخلص من الإرهابيين".وأشار الى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر آثر أن يكون مضحيا من أجل الوطن والشعب وليس سببا معطلا"، مستدركا "بذلنا جهدا مخلصا لثني الصدر عن خطوة الاستقالة".وتابع الحلبوسي: "قبلنا على مضض استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب"، مؤكدا "سنمضي بتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها".وبين أن "الخطوات المقبلة قد تمضي سريعا"، لافتا الى ان "عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت".واردف: "بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية"، مبينا أن "الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة".وختم قائلا: "سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".