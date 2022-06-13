الحلبوسي ونظيره الأردني يبحثان الربط الكهربائي ومشروع البصرة-العقبة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير التقى رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، وأجرى مباحثات "تناولت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الأمنية والاقتصادية والتجارية، وتشجيع الاستثمار".وأشار الحلبوسي، إلى "متانة العلاقات بين البلدين، والتعاون بما ينعكس بشكل إيجابي على الشعبين الشقيقين، ودعم مخرجات القمة الثلاثية التي تحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، ومنها ما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي والتعاون الصناعي وأنبوب النفط (البصرة - العقبة)، مؤكداً أهميةَ دور السلطات التشريعية في كلا البلدين بدعم الحكومة؛ لتذليل العقبات، وتسهيل خطوات تنفيذها".وثمَّن رئيس البرلمان العراقي "دعم الأردن والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".من جهته، عبَّر رئيس مجلس النواب الأردني "شكره للوفد العراقي لتلبية الدعوة، معبراً عن موقف الملك والشعب الأردني الداعم لأمن واستقرار العراق، مؤكداً أن مجلس النواب الأردني داعم لمخرجات القمة الثلاثية والتعاون الثنائي والتنسيق المشترك في جميع المجالات، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".