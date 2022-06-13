نواب يردون على الموسوي بعد تصريحاته الأخيرة

رد عدد من النواب، الثلاثاء، على تصريحات النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي الاخيرة، مؤكدين أن التفاهمات السياسية لها سياقاتها.

وقالت النائبة اسماء العاني في بيان، "عليك أن تعي جيدا ما تتحدث به، وتأكد دائما وأبدا لن تتمكن انت ومن يقف خلفك بهذه التصريحات المسيئة من ثني إرادتنا".

وأضافت "اعلم أن التفاهمات السياسية لها سياقاتها، والعمل السياسي له أبجدياته وأخلاقياته، التي تبتعد عنها وأمثالك مسافات طويلة".

وفي ذات السياق، قالت النائبة بسمة بسيم في بيان مقتضب، "اخشى على بلدي ان يحكمه ويتسيد به الطائفيون والمأزومون امثال المدعو حامد الموسوي".

الى ذلك، قالت النائبة زيتون الدليمي، "لن تعلوا باتهامك لرموز الوطن"، مضيفة "انت ومن خلفك لا تفقهون ابجديات السياسة".

بدورها قالت النائبة نورس العيسى "كم هو مثير للشفقة تارة وللاشمئزاز تارة اخرى ما ظهر عليه حامد الموسوي وهو يجتر عبارات طائفية ويسوق اساءات ماجورة".

كما قالت النائبة وحدة الجميلي إن "تصريح النائب السابق الذي فشل في أن يكسب ثقة جمهوره ما هي الا فشل بائن يضاف لفشل قوى الأطار التنسيقي في حلحلة أزمة هم من أفتعلها ويرمون بثقلها على غيرهم".

وكان الموسوي قد هاجم في تصريحات تلفزيونية الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ملوحاً الى ان هناك 6 ألوية على حدود إقليم كردستان.