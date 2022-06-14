مكتب المالكي: الاطار لم يناقش اي اسماء لاي مواقع

وقال مدير مكتب المالكي في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، ان "الاطار التنسيقي الى الان لم يناقش اي اسماء لاي مواقع وما يجري من تسريبات هدفها ارباك المشهد".واضاف : " الاطار التنسيقي وحلفاءه منفتحين على جميع القوى السياسية في الحوار من اجل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية ".واشار الركابي الى ان "هناك انسجام عال في المواقف وكل ما يصدر من بعض المواقع الخبرية وصفحات التواصل عن وجود خلافات داخل الاطار هو كلام عار عن الصحة والهدف منه خلط الاوراق".