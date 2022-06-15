زيدان وطالباني يبحثان دور القضاء في معالجة الازمة السياسية

السومرية نيوز – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، دور القضاء في معالجة الازمة السياسية.



وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أستقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني".

واضاف البيان، ان "الجانبان بحثا دور القضاء في معالجة الازمة السياسية وفق السياقات الدستورية والقانونية وضرورة احترام جميع القوى السياسية ما يصدر عن القضاء وتعزيز ثقة المواطنين بحيادية واستقلالية القضاء".