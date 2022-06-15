الكتلة الصدرية تحسمها بعد لقاء الصدر في الحنانة

وقال النائب المستقيل عن الكتلة، حيدر ماضي، في تدوينة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "لا عودة مع الفاسدين وقضي الامر الذي فيه تستفتيان".وأقام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، صلاة العشائين جماعة بنواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب، وذلك في الحنانة بمحافظة النجف.وفي وقت سابق من اليوم، رجح الخبير السياسي مناف الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، أن تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب الى الحنانة لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وتحديد شكل وملامح المرحلة القادمة.