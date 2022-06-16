المالكي: الانتهاكات التركية داخل العراق ستضر بالعلاقات بين البلدين

وقال المالكي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "التجاوز على السيادة العراقية من اية دولة كانت أمر مرفوض وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لايقافه".وأضاف، ان "تكرار الانتهاكات التركية على الاراضي العراقية في اقليم كردستان وسقوط عدد من الشهداء والجرحى سيلحق الضرر بالعلاقات بين العراق وتركيا بشكل كبير"، مشددا على ان "الاعتداءات المتكررة تدعو العراق الى مراجعة موقفه والعمل على منع هذه الانتهاكات".