كتلة دولة القانون تدعو لجلسة برلمانية طارئة

وقال العطواني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نستغرب الصمت الحكومي المطبق إزاء الانتهاكات التركية المتواصلة للسيادة العراقية عبر عملياتها العسكرية في شمال العراق، وآخرها استهداف المدنيين في محافظة دهوك".وأضاف، أن "هذه الاعمال العدائية تعبر عن عدم احترام تركيا لمبادئ حسن الجوار، وتكشف عن خطورة مشروعها التوسعي في العراق، ما يستدعي موقفا حكوميا حازما لردع هذه التجاوزات السافرة عبر الطرق الدبلوماسية ومنها تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ضد ممارسات أنقرة وتجاوزها على الاعراف والقوانين الدولية".ودعا العطواني، مجلس النواب "لعقد جلسة طارئة لبحث هذا الملف الخطر، وإصدار قرارات ملزمة للحكومة دفاعا عن العراق وسيادته وأمنه وكرامة شعبه".