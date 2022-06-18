ديمبلي يحسم موقفه.. البقاء أم مغادرة كامب نو؟

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية فيديو لديمبلي، سجله أحد المشجعين مع اللاعب الفرنسي، أثناء التواجد بسيارته في إشارة مرور.وسئل ديمبلي خلال الفيديو: "هل ستبقى في برشلونة؟"، فرد اللاعب الفرنسي على المشجع قائلا: "نعم".وسأله المشجع مجددا: "هل سمعت أي شيء عن تشيلسي؟"، لكن ديمبلي فضل الابتسام ولم يجب.وجاء السؤال الأخير من المشجع: "أنت لا تريد العمل مع توخيل؟"، وهنا رد لاعب بوروسيا دورتموند السابق: "أنا بخير في برشلونة".وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن ديمبلي في طريقه إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان، عبر صفقة مجانية، في ظل فشل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة.