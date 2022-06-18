سياسي مستقل: شخصيتان قادرتان على إعادة الصدر للمشهد السياسي

وقال الصميدعي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية، إن "الإطار التنسيقي عليها الإسراع بتشكيل الحكومة لتمرير ثلاثة مشاريع مهمة، وهي: الموازنة وقانون الانتخابات وإنشاء مفوضية انتخابات".وأضاف، أن "الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لم تنجح بأي ملف وفسادها أكبر من فساد كل الحكومات المتعاقبة وتسببت بأزمات داخلية"، مردفاً أن "بقاء حكومة الكاظمي هو الفرض المستحيل".وتابع، أن "فرضية حكومية الاغلبية بالشروط التي حددها الصدر لن تتحقق بل أنها تطيل من عمر حكومةتصريف الاعمال وتعمق الازمة وتضعنا امام احتمالات مفتوحة"، مبيناً أن "الصدر انسحب من العملية السياسي لكي يحمل الاطار المسؤولية وعليهم تحملها"، مستدركاً: "لا احد يحزر ما يدور في راس الصدر".وأشار الصميدعي، إلى أن "الاطار اضاع فرصة تاريخية لقبول المعارضة ووضع الصدريين في موقف محرج، وبالتالي يصبحوا هم أصحاب المنجز"، مؤكداً أنه "بعد إضاعة هذه الفرصة سيندم الإطاريون عليها".وقال السياسي المستقل، أن "عودة الصدر إلى المشهد السياسي لا تتم إلا بتدخل المرجع الديني السيد علي السيستاني والمرشد الإيراني علي خامنئي، مع تقديم ضمانات".وأردف، أن "حيدر العبادي قد يكون الاقرب لمزاج الصدر في رئاسة الوزراء".