موجة جديدة.. بيان للصحة بشأن ارتفاع الإصابات بكورونا

اعتبرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عودة إرتفاع الاصابات بفيروس كورونا هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي اللقاحات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لوحظ أن هنالك إرتفاعا ملحوظا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة، وهذا ما حذرت منه الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات العلمية العالمية بشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائيةجديدة أو ظهور متحوّراتٍ جديدة قائمة ومتوقعة".

وأضافت أن "عودة إرتفاع الاصابات للاسف هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي جرع لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية في بغداد والمحافظات"، مشيرة الى أن "البحوث والدراسات العلمية الرصينة اثبتت أن معظم الاصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم في الفئات غير الحاصلة على لقاحات مضادة لفايروس كوفيد ١٩، وكذلك ضعف تطبيق اجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".



وأكدت وزارة الصحة على "ضرورة الاسراع في أخذ اللقاحات خصوصا للفئات ذات الاختطار العالي وكذلك وجوب العودة للالتزام بالاجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية".