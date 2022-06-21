الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشأن "الكوليرا" وتحذر من التفشي - عاجل

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب تتابع بشكل مكثف ومباشر انتشار مرض الكوليرا والارتفاع الواضح في عدد الإصابات بالمرض في عدد من المحافظات وخاصة محافظة السليمانية في اقليم كردستان مع وجود مؤشرات لانتقاله الى محافظات اخرى خارج الاقليم في وسط وجنوب العراق".واضاف شنكالي ان "وزارتي الصحة في بغداد والاقليم يبذلون قصارى جهودهما وبتنسيق كبير على اعلى المستويات لاحتواء المرض وتوفير العلاجات للمصابين لكن بشكل عام فان حجم الامكانيات لديهما لا توازي الحاجة الفعلية نظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد خلال هذه المرحلة ، بالتالي فان الوضع لا يحتمل التماهل او المزايدات السياسية على حساب الجانب الانساني والصحي وعلى الحكومة الاتحادية ووزارة المالية الاسراع بتوفير تخصيصات مالية عاجلة لقطاع الصحة لتوفير الدواء والدعم اللوجستي للمستشفيات بغية السيطرة على المرض بشكل كامل".