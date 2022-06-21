زيدان والدراجي يناقشان الآلية القانونية لإعادة اموال هيئة التصنيع العسكري - عاجل

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي الذي قدم شرح عن جهود الهيئة في اعادة الصناعة الحربية إلى سابق عهدها والاعتماد على الجهود الوطنية في تجهيز مؤسسات الدولة بالإسلحة المنتجة محليا (بنفس الكفاءة) وبكلفة أقل بكثير من الاسلحة المستوردة".وبحسب البيان، "قدم الدراجي، نموذج الصناعة الوطنية (مسدس بابل) هدية إلى مجلس القضاء الاعلى حيث عرض امكانية تجهيز دائرة الحراسات القضائية بالاسلحة المنتجة محليا".واشار الى ان "الاجتماع ناقش الالية القانونية لمتابعة اعادة اموال هيئة التصنيع العسكري المنحلة والمدفوعة إلى الشركات والدول التي لم تنفذ التزاماتها بموجب العقود المبرمة سابقا".