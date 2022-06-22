المشهداني: الدور الإيراني في هذه الدورة كان شبه غائب

أعرب رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الأربعاء، عن اعتقاده أن بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي صدر اليوم يتضمن دعوة للتفاوض، فيما اعتبر أن الدور الإيراني في هذه الدورة كان شبه غائب.



وقال المشهداني خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لن نخذل تقدم وهي قائمة موجودة وأخذت استحقاقها بذراعها".

وأضاف أن "طلبات البارتي معروفة منها قرار المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي"، مردفاً أن "السنة معروفة طلباتهم، المخفيين قسرياً والسجناء السياسيين والمساءلة والعدالة والإعمار".

وعن رأيه ببيان الصدر الأخير، قال المشهداني إن "بيان الصدر يعني تعالوا للتفاوض من جديد"، معتبراً أن "الدور الإيراني في هذه الدورة كان شبه غائب".

وتساءل المشهداني "من هم أدوات إيران"، مشدداً بالقول "هناك تنظيمات خارج الدولة وخارج الحشد يمكن نسميها اذرع إيران".





ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، اليوم الأربعاء، وجود ضغوطات إيرانية على أي طرف شيعي، داعياً الكتل "لموقف شجاع من أجل الإصلاح وأنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول"، مردفا بالقول "الحمد لله أن من الله علينا بالاعتزال عنهم وعن مخططاتهم".